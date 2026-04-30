ハル・シティMFエリオット・マタゾが再び靱帯を損傷イングランド2部ハル・シティに所属するベルギー人MFエリオット・マタゾは、現地時間4月25日に行われたリーグ戦第45節チャールトン・アスレティック戦で長期離脱からの復帰を果たしたものの、わずか11分で膝を負傷する悲劇に見舞われた。英地元紙「Hull Daily Mail」は「ハル・シティでの復帰が残酷に終わった後、エリオット・マタゾには最悪のニュースが手渡された」と、再度