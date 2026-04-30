お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴの激変ショットが話題になっている。３０日までに更新したインスタグラムに「絞れてきております！大会まであと４日！」とボディビル大会までカウントダウンをすると、肉体美を披露。ジムでポージングする姿を公開した。続けて「この状態をキープしながら単独ライブも望みます！なぜなら筋肉ネタがあるからです！面白いと思います！」と単独ライブへの自信を覗かせ、最後は「ぜ