【資料】児島警察署 知人女性を脅迫したとして、4月30日、指定暴力団「六代目山口組」傘下組織の幹部の男（70）が逮捕されました。 警察によりますと、男は4月24日午後2時ごろから2時5分ごろまでの間、岡山県南部に住む無職の女性（40代）に電話をかけ「おめぇなんで電話出んのなら。地元におれんようにしちゃろうか」などと脅迫した疑いが持たれています。男は、女性とは別の知人間のトラブルを仲裁する中で、女性の行動に