サブウェイの夜限定セットメニュー「NIGHTバリュー」が、内容と価格を改定してリニューアル。セット構成と対象メニューを刷新し、対象のサンドが5種類から8種類に拡大します！ サブウェイ「NIGHTバリュー」リニューアル 価格：ライトチョイス 対象のサンドのうち2個で990円(税込)／リッチチョイス 対象のサンドのうち2個で1,180円(税込)・ライトチョイス対象サンド：チリチキン、えびたま、サラダチキン、BLT・リ