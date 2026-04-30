K家電を牽引するサムスン電子とLGエレクトロニクスがそろって「収益性確保」という課題に直面する中、危機突破に向けた両社の生存戦略は分かれている。サムスン電子が収益性の低い一部家電ラインアップを整理し、協力会社による生産（OEM／ODM）の比重を高める「ぜい肉落とし」を進める一方で、1-3月期に好業績を収めたLGエレクトロニクスは、家電ラインアップを拡大し、ロボットなど将来の成長エンジンへの投資を増やしながら、積