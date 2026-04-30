ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、契約を解除したメンバー、ダニエルの母親と、ミン・ヒジン前ADOR代表（現ooak records代表）の不動産に対する仮差押えを申請し、裁判所がこれを認めていたことが、後に確認された。29日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事58-1単独〔呉星禹（オ・ソンウ）部長判事〕は、2月2日、ADORがダニエルの母親A氏とミン前代表を相手に申し立てた不動産の仮差押