サムスン電子が四半期基準で過去最高の業績となり、韓国企業史に新たな金字塔を打ち立てた。1−3月期の営業利益（57兆2328億ウォン、約6兆1680億円）が昨年1年間の営業利益（43兆6010億ウォン）を上回り、営業利益率が直前期の倍を超えるなど前例のない収益性となった。サムスン電子の30日の業績公示によると、1−3月期の連結基準の売上高は133兆8734億ウォン、営業利益は57兆2328億ウォンで、前年同期比それぞれ69．16％増、756．