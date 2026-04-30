ムーミンバレーパークのゴールデンウィークは、楽しいイベントが盛りだくさん！緑豊かなパーク内では「ムーミン谷とアンブレラ」をはじめ、湖上花火大会やイベント限定メニューが展開されます。さらに、西武鉄道飯能駅もイベントと連動し、東飯能駅からの無料シャトルバスでアクセスも快適です☆ ムーミンバレーパーク「ゴールデンウィークイベント」まとめ ゴールデンウィーク期間中、家族や大切な人と一日中楽し