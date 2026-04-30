ファミリーマートに『ぽこ あ ポケモン』のデザインを使用した「ポケモンフラッペ」が登場！ひんやりシャリシャリ食感がおいしいストロベリー味とラムネソーダ味がラインナップされています☆ ファミリーマート『ぽこ あ ポケモン』デザイン「ポケモンフラッペ」 価格：各360円（税込）発売日：2026年4月28日（火）取扱店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗 ファミリーマートにて開催されている、Ninten