9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）、俳優の高橋文哉（25）が30日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』公開記念舞台あいさつに登壇。一番熱かった撮影を語る中で、高橋から目黒にまさかのクレームが向けられた。【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉撮影から時間が経ち、すっかり絆を深めた2人は、舞台あいさつでも楽しくトークを展開。仲が深まったタイミングについては「ジェットコースタ