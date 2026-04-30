きのう、東京・福生市で44歳の男が男子高校生（17）を金槌のようなもので殺害しようとしたとして指名手配された事件で、男の母親が取材に応じ、「名乗り出てきたらいいのに」と話しました。【写真を見る】【速報】母親「大ごとになる前に私がお巡りさんを呼んでいれば…」“金づち”殺人未遂事件高林輝行容疑者（44）を指名手配東京・福生市 警視庁職業不詳の高林輝行容疑者（44）はきのう午前7時すぎ、福生市加美平の路