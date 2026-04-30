アメリカのトランプ大統領を脅迫した罪で起訴されたFBI（連邦捜査局）のコミー元長官が29日、バージニア州の連邦地裁に初出廷しました。FBIのコミー元長官は2025年、SNSに数字の「86 47」の形に並べられた貝殻の写真を投稿し、「86」が排除、「47」が第47代大統領であるトランプ大統領を示すことから、司法省は28日、大統領に危害を加える意図があったとして、脅迫の罪で起訴していました。トランプ大統領は29日、記者団に「実際命