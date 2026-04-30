今、日本のゲーム音楽が多彩な広がり方を見せている。ゲーム音楽は作品の世界観やキャラクターの魅力を表現し、プレイヤーに深い没入感を与える要素として欠かせないものだが、昨今ではライブやコンサートなどが開催されたり、専用の配信アプリ・ストリーミング配信が登場したりと、ゲームをプレイしている時以外にもその音楽を楽しめる機会が着実に増えている。本記事では、多様化するゲーム音楽のイベントや各社の関連サービスな