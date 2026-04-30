7人組アーティストグループ・XGが、6月6日(土)にロンドン(イギリス)・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball（キャピタルズ・サマータイム・ボール）2026」に初出演することが発表された。「Capital’s Summertime Ball」は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポップスターが集うイギリス恒例の大型音楽スタジアムフェスティバルで、