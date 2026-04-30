岡城はプロ初スタメンの試合で初タイムリーを記録としっかりアピールした（C）産経新聞社阪神は4月29日のヤクルト戦（神宮）に2−0と完封勝利。若い力が躍動した。先発左腕の高橋遥人が序盤から快投を続ける中、打線で光ったのは若虎の奮闘だった。【動画】セカンドを守った熊谷が逆シングルからのジャンピングスロー、好守でチームを救った「2番・左翼」でプロ初スタメン出場となったドラフト3位ルーキーの岡城快生は3回二