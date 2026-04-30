お笑いコンビ・130Rのほんこんさんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレント・今田耕司さんの「還暦祝い会」での豪華な集合ショットを公開しました。【写真】ほんこんらが今田耕司の還暦を祝福「あの頃と変わらず仲良しで嬉しい」ほんこんさんは「今田耕司大先生還暦祝い会」とつづり、4枚の写真を投稿。赤いちゃんちゃんこを着た今田さんを中心に、ほんこんさんと相方の板尾創路さん、木村祐一さん、東野幸治さん