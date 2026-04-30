俳優の片桐仁さんは4月29日、自身のInstagramを更新。次男の落書きを公開し、反響を呼んでいます。【写真】片桐仁・次男の「天才の香りがする」落書き「素晴らしい才能です」片桐さんは「4月の次男春太。高校入学」とつづり、8枚の写真を投稿。1、2枚目に学生服を着用した次男のソロショットです。また、3枚目には「スケボーで転んで顔面強打」した姿、4〜8枚目には「中学のノートを整理したら、落書きハンパなかった…」と説明し