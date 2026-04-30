アドビは、アソビシステム所属のfav meの1周年を記念したアニバーサリーライブ「STILL A NEW WORLD」に向けて、アドビの生成AI「Adobe Firefly」を活用したSNSキャンペーン「＃favme1周年を一緒につくろう」を4月24日から5月18日まで実施する。生成AIを使って、fav meの1周年を盛り上げる公式コンテンツをファンと共につくりあげる新たな“推し活”を提案する。キャンペーンの参加者は、「Adobe Firefly」を使って制作した画像を、