左から：「−196〈ダブルレモン〉」「同〈シャインマスカット〉」「同〈白桃〉」サントリーは“果物がおいしいチューハイ”「−196（イチキューロク）〈ダブルレモン〉（「−196〈レモン〉」から商品名を変更）」「同〈シャインマスカット〉」「同〈白桃〉」を5月上旬以降順次、全国でリニューアル発売（「同〈シャインマスカット〉」「同〈白桃〉」はパッケージリニューアルのみ）する。「−196」は、2005年発売のロングセラーブ