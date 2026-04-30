「Sof'（ソフ）北海道ミルクバニラ」赤城乳業は、5月上旬から「Sof'（ソフ）北海道ミルクバニラ」を順次発売する。ソフは、季節ごとの気温に合わせて味わいを春・夏・秋冬で調整している。今夏のリニューアルでは、暑い時期でもミルクの香りとコクはしっかり楽しめつつ、すっきりとした甘さで後味が爽やかな、食べやすいアイスクリームを目指した。変更点として、アイスミックス製造時に、使用している生クリームに極力熱をかけな