フジパンは、「ちくわパン タルタルマヨ」を5月1日から期間限定で発売する。2007年の発売から愛され続けるちくわパンシリーズ。年間を通して、新商品の総菜パン部門ナンバー1商品になっている。そんなちくわパンから新しい味わいを発売する。ふんわりとした生地にちくわを一本まるごと包み、レモン果汁入りタルタルマヨフィリングを合わせた。「ツナ＆マヨ」「カマンベールチーズ」「明太マヨ」に加え、今年は「わさびツナ」「タル