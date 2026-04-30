AI時代の“電力不足”という難題に、日本発の白い粉が挑む――。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭がMCを務めるテレビ東京系経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』(毎週水曜23:06〜)が29日に放送され、SNSでは「ITに詳しくない人にも解説や例えでわかるよう配慮されていて面白かった」「この番組を見ているとこんな時代でも、未来に、希望もあるんだということがわかる」など明るい将来に期待する声が多く上がってい