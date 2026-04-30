4月8日に、ゴマフアザラシの赤ちゃん(女の子)が誕生したばかりの三重県「伊勢シーパラダイス」。誕生から2週間後の公式のポストには、飼育員さんに抱きかかえられる赤ちゃんアザラシの姿が……。フィット感😂 (@iseseaparadiseより引用)飼育員さんに抱っこされている赤ちゃんアザラシ、可愛いですね。万が一にでも落とすまいと、飼育員さんがしっかりホールドしていますが、実はこの後、体重測定があるんです。そこで問題。