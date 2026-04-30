米Microsoftは4月29日（現地時間）、同社2026年度第3四半期（2026年1〜3月期）の決算を発表した。AI需要とクラウド事業の拡大を背景に、売上高・利益とも市場予想を上回った。1〜3月期の売上高は前年同期比18％増の828億8600万ドル。純利益は同23％増の317億8000万ドル（GAAPベース）、1株当たり純利益（EPS）は4.27ドルとなり、アナリストの予想平均（売上高約813億9000万ドル、EPS約4.06ドル）を上回った。好決算を受けてMicroso