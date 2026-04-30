ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手（24）が29日（日本時間30日）、本拠地でのグイネット戦に「1番・右翼」で出場。5打数4安打で3得点、2盗塁を決めた。打率・348。初回の第1打席こそ見逃し三振だったが、そこから続けざまに快音を響かせた。3回2死で左前打。次打者の本塁打でホームを踏んだ。5回無死一、二塁では投手への内野安打。7回には1死から左前打で出塁すると、直後に二盗、三盗を決めた。8