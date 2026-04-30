吉本興業所属のお笑いコンビ、次長課長の河本準一（51）が30日、Xを更新。21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんとの思い出をつづった。女優戸田恵梨香が細木さんを演じるNetflix（ネットフリックス）ドラマ「地獄に堕ちるわよ」が27日から配信スタートした。河本は「細木先生の作品、地獄に落ちるわよ実は、次長課長もその時に出てました」と告白。「細木先生から言われた言葉は、改名してあげます。あなたたちは、明日か