Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン5第5話『それぞれの物語』では、人気ドラマ「スーパーナチュラル」でディーン・ウィンチェスター役を演じたジェンセン・アクレス、サム・ウィンチェスター役のジャレッド・パダレッキ、カスティエル役のミーシャ・コリンズがついに再共演を果たした。撮影現場でのリユニオンについて、アクレスが米、のインタビューで語ってい