AOKIが展開するORIHICAは、英マンチェスター・メトロポリタン大学およびフレックスジャパンと提携し、若手デザイナー育成を目的とした産学協働プロジェクトを始動した。2名の学生のデザイン案同プロジェクトでは、ORIHICAの人気シリーズ「BIZSPO」に合わせるインナーをテーマに学生2名のアイデアを商品化した。日本の市場調査からデザイン企画までの一連の流れを通して、どのようなデザインや機能性、スタイリングを合わせるかを検