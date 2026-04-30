マイナビニュースのテレビ担当記者が、4月にあったテレビ界の出来事を独断と偏見でピックアップする【4月テレビ界五大ニュース】。今月は事件報道の過熱、放送ビジネスの転換点、情報管理の揺らぎなど、テレビを取り巻く環境が大きく動いた。(左から)池上彰氏、4K8Kキャラクター・ヨンハチさん、日本テレビ○加熱する男児行方不明事件報道に高視聴率と苦言京都府南丹市の男児行方不明事件をめぐり、テレビ各局は連日にわたり注目度