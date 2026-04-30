大谷翔平は直近8試合で好投を続けているドジャース・大谷翔平投手の活躍と、それに反比例するかのようなチームの勝敗がファンに衝撃を与えている。レギュラーシーズンの直近8試合（昨年含む）の先発登板において、好投を披露しているにもかかわらず、チームはそのうち6試合で敗北。この報われない現実に、SNS上では「かわいそう」「こんなに“なおド”だったとは」と同情や嘆きの声が殺到している。衝撃のデータを示したのは、