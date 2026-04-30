タレントのヤン・ジョンウォン（36）が、詐欺などの容疑で警察の取り調べを受けた。ソウル江南警察署は4月29日、約7時間にわたってヤン・ジョンウォンへの取り調べを行ったと発表した。【写真】ヤン・ジョンウォン、魅惑のスイムウェア姿ヤン・ジョンウォンは取り調べを終えた同日19時20分頃、取材陣の質問には一切答えず警察署を後にした。出頭直後には「誠実に調査に臨む。身に覚えのない、理不尽な部分を明らかにしたい」として