BLACKPINKのジェニーと歌手WOODZの意外な交友関係が話題を集めている。4月29日、WOODZの公式YouTubeチャンネルに公開された動画には、11年にわたる友情を育んできたWOODZとジェニーによる、特別なショッピングデートの様子が収められている。【注目】日本で何が？ジェニーのド派手な誕生日クラブ動画に賛否動画内でWOODZは、ジェニーを「古い友人だけど、動画で挨拶するのは初めて」と、“特別なゲスト”として紹介した。二人は同