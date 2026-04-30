【映画「トイ・ストーリー５」ぬいぐるみ32点】 6月20日 発売予定 価格：1,650円～ 【映画「トイ・ストーリー５」ガチャ、キャンディトイ】 6月 発売予定 タカラトミーアーツは、映画「トイ・ストーリー５」関連商品として、ぬいぐるみ32点を6月20日から全国の玩具・雑貨取扱いの専門店や量販店