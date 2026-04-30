【キアサージ ナイトプール】 【大鳳 ナイトプール】 2027年3月 発売予定 価格：各21,800円 ルミナスボックスは、フィギュア「キアサージ ナイトプール」と「大鳳 ナイトプール」を2027年3月に発売する。価格は各21,800円。 本商品はゲーム「アズールレーン」より水着姿の「キアサージ」と「大鳳」