ＪＲＡは４月３０日、角田大和騎手＝栗東・角田晃一厩舎＝が５月１日から栗東・フリーに所属変更すると発表した。角田騎手は２１年３月にデビュー。３０日現在、ＪＲＡで通算１３０勝を挙げている。今年のマーチＳ・Ｇ３をサンデーファンデーで勝ち、重賞初制覇を果たした。