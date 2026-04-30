新車69万円！ 斬新「“3人乗り”トライク」実車登場！2026年のゴールデンウィーク期間中、神奈川県秦野市で家族そろって楽しめる地域密着型の複合イベント「秦野メダカクロスフェスタ 11th」が開催されます。日程は5月3日と4日の2日間で、会場となるのはイオン秦野ショッピングセンターの「くすのき広場」です。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“3人乗り”トライク」です！（56枚）このイベントは、全国的に人気を集め