私（マホ、30代）は夫（ユウキ、30代）と2歳の娘（ヒナタ）との3人暮らし。現在第2子を妊娠中です。私の父方の親族は少し複雑な関係で、父（タカオ、61歳）と叔父（エイジ、57歳）の険悪さが家族関係に大きく影響しています。祖母（カツエ、87歳）と叔母（レイコ、叔父の妻、55歳）が私の母（ミサコ、59歳）に嫌がらせをしたことで、父たちの不仲さに拍車をかけたようです。父と叔父は直接連絡できる状態ではないため、いつからか