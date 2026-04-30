9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）、俳優の高橋文哉（25）が30日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』公開記念舞台あいさつに登壇。劇中の坂本商店で働くならというトークを展開した。【写真】可愛い！目黒蓮の蹴りの寸止めを手で再現する高橋文哉劇中で坂本商店というコンビニで働いている設定にちなみ、実際に坂本商店でアルバイトするとしたらどんな役割を担当したいかという質問を受けた。目黒は「レジ打ちはし