5月10日の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）で復帰する平本蓮が30日、自身のSNSを更新し、史上初のボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードとの2ショットを公開した。【画像】平本蓮と”神”テレンス・クロフォードの2ショット平本は先日のオリコンニュースのインタビューで「超ビッグゲストが来るって聞いたんで、その人と絡むかもしれないです。ビックリするような人が井上vs.中谷を見に来るみ