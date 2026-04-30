さいたま市の住宅で住人が寝ている深夜に忍び込み、現金などを盗んだ疑いで男が逮捕されました。松本悠貴容疑者（39）は4月15日深夜から翌朝にかけて、さいたま市岩槻区の住宅に侵入し、現金およそ700円と車の鍵1本を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、松本容疑者は住人が就寝中だった深夜、1階の風呂場の窓ガラスを工具で割って侵入したとみられています。調べに対し松本容疑者は「身に覚えがありません」と容疑を否