【その他の画像・動画等を元記事で観る】2011年にRejetよりリリースされたシチュエーションCDを皮切りに展開する人気コンテンツ『DIABOLIK LOVERS』の15周年を記念したオーケストラコンサートが、2026年6月6日（土）に立川ステージガーデンにて開催される。本公演は、シリーズ15周年と、同作を手掛けるRejetの18周年を記念し、『DIABOLIK LOVERS』の世界観をフルオーケストラの生演奏で体感できる特別なコンサート。作品を彩ってき