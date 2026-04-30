【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の杉浦太陽が4月29日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“決めポーズ”を公開した。【写真】辻ちゃん夫「天性のアイドル」0歳第5子の決めポーズショット◆杉浦太陽、夢空ちゃんの“決めポーズ”披露杉浦は「ユメアの決めポーズ」と記し、ベビーチェアに座った夢空ちゃんの写真を投稿。「ねぇ〜 って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」という説明