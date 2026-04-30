【モデルプレス＝2026/04/30】嵐の二宮和也が4月29日放送の、SixTONESによるTBS初冠番組『6SixTONES』（シックスストーンズ）に出演。嵐について語る場面があった。【写真】ニノがメンバーに贈った「素敵すぎる」お土産◆二宮和也、嵐は「絶対なくならないよ」本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”に祝わ