ブレント原油が戦争中の高値を更新、米対イラン軍事攻撃計画 ブレント原油が122ドル台後半まで上昇、戦争開始時3月頭の高値を超えた。 本日、米中央軍が新たなイラン軍事攻撃計画についてトランプ米大統領に説明する。中央軍は「ダークイーグル」の中東派遣も検討している。ダークイーグル（長距離極超音速兵器）は射程距離が2175マイル（3500km）以上とされており、中東周辺地域からイラン全土を射