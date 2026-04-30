元バレーボール全日本女子の狩野舞子さんが３０日、自身のインスタグラムにアスリート集結ショットを公開した。狩野さんは、２９日に有明アリーナで開催された武尊の「引退試合」となった「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１フライ級キックボクシング暫定王座決定戦ロッタンＶＳ武尊」を観戦。武尊、女子レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さん、元バドミントン日本代表の潮田玲子さん、元関脇でタレントの豊ノ島と写真に収ま