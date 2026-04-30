おうちでゆったり過ごす日にオススメなのが、家で作る「アイスカフェオレ」がキレイに混ざる裏ワザ！ 家で作ろうとすると、牛乳が分離してしまって、なかなか上手にできないと感じていた人も、これなら簡単にお店のようにおいしく作れますよ。 “順序”がポイント！ まず、豆乳か牛乳をコップに注ぎます。そこにコーヒーを注ぎ入れることで、分離せずにきちんと混ざるのです。順序を変えるだけで分離されないなんて驚きですね。