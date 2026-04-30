木下スケートアカデミーが30日、公式X（旧ツイッター）を更新。木下グループpresents「Bloom On Ice 2026」への出演を予定していた「ゆなすみ」こと長岡柚奈（20）、森口澄士（24)組（木下アカデミー）が長岡のケガのために出演見合わせとなったことを明かした。「Bloom On Ice 2026【出演者に関するお知らせ】」とつづり、文書を投稿。「この度、木下グループpresents「Bloom On Ice 2026」に出演を予定しておりました長岡柚