経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。2人の子供の育て方について語った。一橋大卒で元経産省官僚の“超エリート枠”で登場した。子育て世代の共演陣から子供の学力を伸ばす上でのポイントを求められ、「子供が勉強する際に一番大事なのは、集中力」と力説。「残念ながら今の子供、大人も含め集中力がすごい落ちちゃっている。これが一番問題で、