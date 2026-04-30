息が詰まるような毎日から、杏奈は先輩とのゲームという『逃げ場』を見つけてしまいました。仕事帰りもスマホを片手に、休憩時間も先輩とのやり取り…。認めてくれる人がそこにいるから。でも、夫が気づき始めたのです…。>>【まんが】理想の結婚生活と現実(ウーマンエキサイト編集部)