ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、5月2日午後6時15分（日本時間同3日午前8時15分）開始の敵地でのカージナルス戦に決まった。球団が29日（同30日）に発表した。佐々木は25日のカブス戦で3本塁打を浴びるなど5回を7安打4失点ながら勝利投手に。そこから中6日で先発する。今季成績は5試合で1勝2敗、防御率6・35。